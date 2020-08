Lawrence : “Nous avons confiance en nous”

Après leur victoire face aux Girondins de Bordeaux (2-1) le week-end dernier, les Féminines du PSG affronteront l’Olympique Lyonnais ce dimanche à 21h (Eurosport 2) en finale de Coupe de France féminine. Une rencontre importante pour les Parisiennes afin de faire vaciller l’hégémonie lyonnaise sur le plan national. Sur le site officiel du PSG, la latérale droite, Ashley Lawrence, a évoqué cette confrontation face aux joueuses de Jean-Luc Vasseur. Elle espère notamment réaliser le même exploit qu’en 2018 (victoire du PSG face à l’OL en finale de Coupe de France).

“Il y a un titre en jeu. C’est très important pour moi et pour le club. Nous avons gagné la Coupe de France en 2018, et c’était un grand souvenir. On peut le faire à nouveau dimanche, ce sera un bon match, et tout le groupe, le staff, sommes concentrés et avons envie de gagner ce match, a déclaré Lawrence au site officiel des Rouge et Bleu. La victoire en 2018 comme source de motivation ? Bien sûr ! On en parle avec les filles qui n’étaient pas encore là, mais il faudra surtout contenir nos émotions. On sait que ce sera un match difficile, mais nous avons confiance en nous. Nous allons jouer cette finale pour la remporter, nous voulons ce titre.”

Lors de cet entretien, Lawrence est également revenue sur la performance des Féminines du PSG face aux Bordelaises. “Nous avons montré beaucoup de caractère. Nous avons réussi à revenir dans le match alors que nous étions menées, et à l’extérieur. C’est une belle preuve de la force de notre effectif, il faudra remettre tous ces ingrédients lors de la finale.”