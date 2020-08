Layvin Kurzawa de retour à l’entraînement collectif

Quelques jours après sa qualification in-extrémis en demi-finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain prépare sereinement ce choc face au RB Leipzig. Et bonne nouvelle pour Thomas Tuchel. En effet, le coach du PSG voit un élément faire son retour à l’entrainement collectif. Ainsi Layvin Kurzawa va participer normalement à la séance du jour avec ses coéquipiers. Si Kurzawa est de retour et devrait être disponible pour la demi-finale, il y a toujours autant d’incertitudes sur les disponibilités de Keylor Navas (cuisse) et Marco Verratti (mollet).