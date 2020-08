Le Corriere di Roma affirme que le PSG a proposé 60M€ pour Milinkovic-Savic

Un des secteurs à pourvoir au PSG est le milieu de terrain. Marquinhos réintégrant la ligne défensive avec le départ de Thiago Silva, le bricolage est fini. Si Sergej Milinkovic-Savic (25 ans, Lazio, sous contrat jusqu’en 2024) n’est pas une sentinelle, il est un milieu de terrain très apprécié par Leonardo. Au point de redevenir une piste pour le PSG ? Plus que oui selon le Corriere di Roma. Le journal transalpin affirme que le PSG a offert officiellement 60 millions d’euros pour transférer à Paris Sergej Milinkovic-Savic. Une proposition insuffisante pour le club Biancoceleste et pour le gourmand président Lotito. Cependant, cela pourrait être le début d’une négociation entre la Lazio et le PSG concernant le milieu de terrain serbe, juge le quotidien romain.