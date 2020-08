Le CUP affiche son soutien au PSG devant différents monuments de Paris

Demain soir (à 21h), les joueurs du PSG pourront marquer l’histoire du club de la capitale. Dans moins de 24 heures, les hommes de Thomas Tuchel affronteront le FC Bayern Munich pour la première finale de Ligue des champions de l’histoire du PSG. Et pour cette rencontre, les Parisiens pourront compter sur le soutien indéfectible de leurs supporters. À la veille de cette rencontre, le Collectif Ultras Paris (CUP) a affiché son soutien à travers différentes banderoles devant de nombreux monuments de Paris. En effet, les membres du CUP se sont notamment rendus devant Notre-Dame de Paris, la Tour Eiffel, l’Hôtel de Ville et le Pont Alexandre 3 entre autres. “Faites que ce jour soit sacré et à jamais dans nos coeurs” ont notamment affiché les Ultras du PSG devant le Sacré-Coeur. Pour rappel, en raison du huis-clos imposé à Lisbonne lors de ce Final 8, le Collectif Ultras Paris avait décidé de ne pas se rendre dans la capitale lisboète.