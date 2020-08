Le CUP annule son rassemblement devant le Parc des Princes

Hier soir le PSG s’est incliné face au FC Bayern Munich (0-1) en finale de Ligue des champions. Malgré cette défaite, les Parisiens ont pu compter sur leurs fervents supporters. Après avoir affiché leur soutien à la veille de la finale avec différentes banderoles d’encouragements déployées devant les monuments de Paris, le Collectif Ultras Paris (CUP) souhaitait accueillir avec joie le retour des Parisiens à Paris, et plus précisément devant le Parc des Princes. “Parisiennes, Parisiens. Notre club, nos joueurs, nous ont fait vivre une épopée européenne en faisant briller nos couleurs sur le toit de l’Europe. Nous sommes plus que jamais fiers de nos couleurs ! Montrons à nos guerriers à quel point nous en sommes fiers ! Nous vous donnons rendez-vous à 17 heures au Parc des Princes, félicitons nos joueurs d’être partis à la guerre sans nous. Nous sommes fiers de nos couleurs, fiers du parcours de notre club, fiers de l’engouement festif du peuple Parisien. Nous ne tolérerons aucun débordement, respectons les gestes barrières, le port du masque, montrons encore une fois qu’ultras rime avec fête“, avait communiqué le CUP en début d’après-midi.

Mais face à la décision de la Préfecture de Police de Paris d’interdir tous rassemblement dans Paris et autour du Parc des Princes (en raison des dégradations et violences dimanche soir aux alentours du Parc des Princes et sur l’Avenue des Champs-Élysées), les Ultras parisiens ont donc décidé d’annuler leur rassemblement devant l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud, comme indiqué dans un communiqué. “Comme initialement prévu, nous ne pourrons nous rendre devant le Parc des Princes pour remercier nos joueurs… en cause l’arrêté préfectoral de Mr Lallement qui ne souhaite en aucun cas voir notre ville en fête. Tout comme vous, nous ne comprenons pas l’acharnement de cette préfecture à notre encontre. En attendant de trouver une solution qui semble compliqué dans cette ville, restez connectés sur nos réseaux”, précise le communiqué du CUP.