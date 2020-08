Le directeur sportif du Hertha confirme les discussions avec le PSG pour Draxler

Le PSG a donc conclu son exercice 2019-2020 avec cette malheureuse défaite en finale de la Ligue des Champions. Désormais, et même si la saison 2020-2021 démarre tout de suite, Leonardo va maintenant pouvoir s’atteler au mercato. Forcément, on imagine que le directeur sportif auriverde tentera, avant toute chose, de se délester de certains poids indésirables, comme un certain Julian Draxler par exemple. L’un des éventuels points de chute du milieu allemand pourrait bien être le Hertha Berlin. Le directeur sportif de l’écurie berlinoise a d’ailleurs évoqué ce dossier en conférence de presse, ne cachant pas la difficulté à boucler une telle transaction : “Il a un contrat avec le Paris Saint-Germain, c’est bien connu, et il a également été utilisé en finale de la Ligue des Champions. Cela ne nous aide pas. Si les discussions continuent tous les jours, Nous essayons de faire notre travail“, a expliqué Michael Preetz dans des propos relayés par Foot Mercato.