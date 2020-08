Le Final 8 possiblement reconduit dans les prochaines années ?

En raison de la pandémie du Coronavirus, l’UEFA a décidé de terminer l’édition 2019-2020 de Ligue des Champions avec un Final 8 avec des matches secs en quarts et demi-finale avant la finale. Alors qu’il expliquait que ce serait qu’un one shot, Aleksander Ceferin – président de l’instance européenne – a avoué qu’avec le spectacle proposé lors des matches, la formule pourrait être renouvelée dans les prochaines années.

“Nous avons été contraints de le faire mais nous avons découverte quelque chose de nouveau. Nous y penserons donc à nouveau dans le futur. certifie Ceferin dans une interview accordé à Reuters. Il n’y avait pas tellement de tactiques. Sur un match sec, quand une équipe encaisse un but, elle doit vite réagir. Avec le système aller-retour, l’équipe peut se dire qu’il lui restera encore un match pour se rattraper. Le « Final 8 » est un format très intéressant. Mais je doute que le calendrier nous permet d’en faire un nouveau parce que cela prendrait trop temps. Mais un format avec des matches secs est beaucoup plus excitant que le format traditionnel. Avec un nouveau format, et c’est juste une hypothèse, nous pourrions jouer dans une seule ville pendant une semaine. Mais il est encore un peu pour y penser.“