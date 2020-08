Le Graët : “Le PSG et l’OL ont bien profité du repos”

Le football français est à la fête ! Cette semaine a vu le PSG et l’OL respectivement sortir l’Atalanta et Manchester City pour se propulser en demi-finale de Ligue des Champions. Deux clubs hexagonaux dans le dernier carré, ce n’était jamais arrivé. Forcément, Noël Le Graët a donc largement de quoi se réjouir, et le patron de la FFF ne s’en est pas privé dans les colonnes du Parisien.

“Je suis vraiment très content. Les deux équipes ont fait des matchs de très haut niveau. Lyon a été exceptionnel contre City et les joueurs du PSG ont montré qu’ils avaient une condition physique et un moral à toute épreuve. Je suis fier d’eux.”

Dans un second temps, le décideur a mis en avant la préparation mise en œuvre par Paris et Lyon, tout en estimant que le repos forcé dû à l’arrêt de la Ligue 1 a finalement été un avantage plutôt qu’un inconvénient :“Le PSG et l’OL ont bien profité du repos et ont mis en place un deuxième cycle de préparation physique exemplaire. (…) Je pense toujours qu’on a pris la bonne décision. J’ai fait un choix très net en faveur de la protection.”