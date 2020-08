Le Graët : “Leonardo m’agace un peu gentiment”

Une phrase qui n’est pas passée inaperçue. Et qui n’a pas plu visiblement. Mercredi dernier lors de la victoire en amical face à Sochaux (1-0), Leonardo, le directeur sportif du PSG, avait tancé le football français. “Le contexte français n’aide pas le PSG à l’approche de la Ligue des champions. Programmer une finale de Coupe de France après quatre mois sans jouer, pour faire plaisir au président…“, avait déclaré le Brésilien devant les médias. Le président de la Fédération Française de Football a tenu à lui répondre. Interrogé par L’Équipe s’il comptait venir à Lisbonne pour le quart de finale contre l’Atalanta (il était présent à Turin pour Juve-OL), Noël Le Graët s’est justifié sur le choix des dates des deux finales de Coupes comme lui avait reproché le dirigeant parisien.

“Sinon on va dire que je préfère un club à un autre (il sourit). Même si c’est vrai que Leonardo m’agace un peu gentiment. Je n’ai pas compris sa sortie, cette semaine. Ce n’était pas possible de faire jouer les finales à une autre date, explique Le Graët. On était bien obligé d’engager les équipes françaises sur les dates autorisées par l’UEFA. Il ne faut pas oublier que Saint-Etienne avait encore une chance de se qualifier pour une coupe d’Europe. Le seul regret, c’est la blessure de Mbappé. Et, évidemment, toute la France est déçue pour lui“, a également plaidé Le Graët dans cet entretien.