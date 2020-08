Le groupe parisien pour affronter Sochaux avec beaucoup d’absents

Ce mercredi, coup d’envoi à 19h00 en direct sur beIN SPORTS 1, le PSG disputera son ultime match amical, face au FC Sochaux au Parc des Princes, à une semaine tout pile de sa confrontation face à l’Atalanta. Et à quelques heures de cette partie, le club parisien, via son site officiel, a partagé le groupe retenu par Thomas Tuchel pour cet amical. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le staff rouge et bleu a décidé de ne prendre aucun risque…

Ainsi, il y aura énormément de joueurs mis de côté : Neymar, Di Maria, Marquinhos, Thiago Silva, Mauro Icardi, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe ou Layvin Kurzawa ne seront pas de la partie. Pour combler ce groupe, on aura notamment la présence de très jeunes éléments, à l’image d’El Chadaille Bitshiabu (15 ans), d’Edouard Michut (17 ans) ou Xavi Simons (17 ans).

Le groupe du PSG :