Le groupe parisien pour le Final 8 avec Mbappé, Verratti et Kurzawa

Ce samedi, le PSG décolle du Bourget pour rejoindre Faro et le Portugal afin de participer au Final 8 de la Ligue des Champions. Sur son compte twitter, Loïc Tanzi – journaliste RMC Sport – a dévoilé le groupe de Thomas Tuchel. Un groupe de 28 joueurs, avec les blessés Kylian Mbappé, Marco Verratti et Layvin Kurzawa mais également plusieurs titis. Un groupe rendu officiel par le club parisien, via son site officiel, dans la foulée.

Le groupe du PSG pour le Portugal

Navas, Rico, Bulka, Innocent – Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe, Kehrer, Kurzawa, Dagba, Bernat, Bakker, Diallo, Mbe Soh, Pembele – Paredes, Gueye, Draxler, Herrera, Verratti, Ruiz – Sarabia, Choupo-Moting, Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi, Kalimuendo.