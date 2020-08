Le message d’encouragement de Buffon avant la finale

Gianluigi Buffon a quitté pendant un an la Juventus de Turin pour vivre une expérience à l’étranger et au PSG. La légende italienne (42 ans) avoue même que si le PSG n’était pas venu le chercher, il aurait très certainement mis un terme à sa carrière. À quelques heures de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich, Gigi a tenu à adresser un message à ses anciens coéquipiers. “Dans la vie, il faut savoir se réjouir de ses propres succès, mais aussi de ceux de ses amis. Et j’ai laissé beaucoup d’amis à Paris. Alors: Allez Paris ! ” a lancé Buffon sur son compte Instragram avec une photo de Marco Verratti et lui.