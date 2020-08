Le message de Neymar après la défaite

Ce soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse de l’Estadio da Luz face au Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions (1-0). Très bon en quart et en demi-finale, Neymar a été moins bon ce soir. Sur les réseaux sociaux, le numéro 10 parisien a tenu à adresser un message aux supporters avant de féliciter son adversaire du soir. “Perdre fait partie du sport, on essaie tout, on se bat jusqu’au bout. Merci pour le soutien et l’affection de chacun de vous et et FÉLICITATIONS au Bayern.”