Le message de remerciement du CUP à Thiago Silva

Huit années après son arrivée au PSG, l’aventure entre Thiago Silva (2012-2020) et les Rouge et Bleu a officiellement pris fin aujourd’hui. Après le message du capitaine parisien sur ses réseaux sociaux, le PSG a officialisé le départ du joueur de 35 ans cet après-midi. L’international brésilien a reçu de nombreux messages de remerciement de la part de ses coéquipiers et également du Collectif Ultras Paris (CUP). En effet, sur son compte Twitter, le CUP a tenu à remercier le natif de Rio de Janeiro pour ses années passées avec le maillot parisien. “Aux grands Hommes, les Ultras reconnaissants. Merci pour ces années où tu as porté nos couleurs et fait honneur à notre blason. Ta franchise lors de nos échanges et ta combativité sont deux choses que nous n’oublierons pas. Mille mercis. Nous te remercions pour tout.”

Pour rappel, Thiago Silva va rejoindre Chelsea prochainement, sauf retournement de situation. Selon Sky Sports, il a passé sa visite médicale à Milan aujourd’hui et devrait prendre la direction de Londres ce vendredi, avant d’être isolé pendant quatorze jours comme le veut le protocole sanitaire en Angleterre. Le Brésilien devrait signer un contrat de deux ans (dont une année en option) avec les Blues.