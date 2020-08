Le Parisien évoque la possibilité de voir Mbappé titulaire contre l’Atalanta

Blessé à la cheville droite suite à un tacle assassin signé Loïc Perrin, Kylian Mbappé est incertain pour la confrontation en quart de finale de la Ligue des Champions contre l’Atalanta, le 12 août prochain. Mais, les différentes sources se faisant échos entre elles, il se pourrait bien que l’attaquant francilien soit, contre toute attente, finalement présent, même si rien n’est encore joué.

Hier, un proche du joueur ravivait les espoirs des supporters parisiens en expliquant, au journal L’Equipe, que Kylian Mbappé devrait être à 90% présent face aux Bergamasques. Cet après-midi, c’est Le Parisien qui y va de ses informations sur ce dossier. Ainsi, selon une source, le joueur multiplierait bien les exercices et les soins afin de figurer sur la feuille de match. Le Parisien explique même qu’une chance de le voir titulaire le soir venu existe, dans le cas où tout se passerait sans encombre. En interne, il aurait confié sa détermination à être prêt pour le jour J.

L’entorse serait en très bonne voie de guérison, et le quotidien sportif nous explique même qu’un essai devrait avoir lieu en milieu de semaine au Camp des Loges afin de tester sa cheville fragilisée. En effet, Mbappé effectuera une séance d’appuis et de contre appuis. Cela devrait permettre de jauger si la gêne n’est pas trop importante. Ce sera une étape décisive, expose le média. Et si cette étape est jugée satisfaisante, Kylian Mbappé pourrait reprendre le chemin de l’entraînement avec ballon durant le court stage au Portugal juste avant le quart de finale contre l’Atalanta. Plus que jamais, le compte à rebours est lancé.