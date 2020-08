Le Parisien pointe les points positifs avant Bergame

Dans moins d’une semaine, le PSG va affronter l’Atalanta Bergame en quart de finale de Ligue des Champions à Lisbonne. Avant cette rencontre, le PSG a eu la mauvaise nouvelle de voir Kylian Mbappé et Marco Verratti se blesser, les deux joueurs étant incertains pour le match contre la Dea. Certains parlent de malédiction mais le Parisien veut rassurer les supporters Rouge & Bleu en pointant les points positifs avant Bergame. Dans un premier temps, la présence de Neymar. “S’il n’a pas totalement recouvré tout son volume athlétique, Neymar possède encore les clés du jeu parisien. […]Neymar est venu à Paris pour devenir le numéro 1 et c’est avec cet habit qu’il se présentera mercredi au Portugal.” Le second point positif, le pacte entre les joueurs. Les joueurs – malgré les blessures de Verratti et Mbappé – “restent convaincus que leurs chances n’ont pas diminué. Que la rencontre face à Bergame se jouera sur la fraîcheur et le mental. […] Mentalement, l’effectif se sent fort, nourri du renversement de Dortmund.” Il est également question de Mauro Icardi, Thilo Kehrer et Juan Bernat, qui seront aptes mercredi soir et qui devraient débuter la rencontre.