Le programme de la semaine du PSG

Le Paris Saint-Germain se trouve à neuf petits jours de sa confrontation capitale face à l’Atalanta à Lisbonne. Mais avant, le club parisien organisera un dernier match amical, à une semaine tout pile de ce choc. Sur son site officiel, le club parisien a partagé le programme de cette semaine de préparation.

Ainsi, ce mercredi, le PSG fera face au FC Sochaux sur la pelouse du Parc des Princes, coup d’envoi à 19h00. Ensuite, Thomas Tuchel et ses hommes prendront la direction du Portugal, le samedi 8 août, afin d’effectuer un court stage de trois jours du côté de Faro. Pour ce qui est des féminines, on aura le droit à une finale de Coupe de France entre les Rouge et Bleu et l’Olympique Lyonnais, ce dimanche 9 août du côté d’Auxerre.