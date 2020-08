Le programme du PSG au Portugal

Ce samedi, le PSG va décoller pour le Portugal et Faro afin d’effectuer un mini-stage avant d’entamer le Final 8 de la Ligue des Champions et son quart de finale contre l’Atalanta Bergame. Sur son site internet, le PSG a dévoilé le programme qui attend les joueurs au Portugal. Les joueurs s’entraîneront trois jours de suite à Faro (samedi, dimanche et lundi). “Marco Verratti, Layvin Kurzawa et Kylian Mbappé, encore incertains pour la rencontre face aux Italiens, seront bien évidemment du voyage“, indiquent les Rouge & Bleu. En fin de matinée mardi, les Parisiens prendront leur quartier à Lisbonne, lieu du Final 8 de la C1. Ils iront ensuite au Stade de la Luz afin d’effectuer le traditionnel entraînement de veille de match. Enfin, le PSG fait savoir que “pour raison sanitaire“, aucune conférence de presse ne sera tenue lors du Final 8.