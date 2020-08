Le PSG accélère les négociations pour Messi, Bartomeu met sa démission dans la balance (TyC Sport + médias espagnols)

À peine la Ligue des Champions terminée, le Paris Saint-Germain est de nouveau au cœur de l’actualité.

Finaliste malheureux de la dernière C1 (0-1 contre le Bayern Munich), les Parisiens peuvent désormais se concentrer sur leur mercato. Si le club de la capitale est souvent associé au recrutement d’un latéral droit, d’un défenseur central et d’un milieu de terrain, il ferait aussi partie des principaux courtisans pour accueillir… Lionel Messi !

Une rumeur folle qui prend un peu plus d’ampleur cet après-midi. En effet, le média TyC Sport, qui a annoncé en premier les envies de départ de la Pulga, vient d’écrire sur son site internet que le PSG aurait accéléré les négociations et même proposé une meilleure offre que Manchester City, le principal concurrent sur ce dossier.

Cette source rajoute que la proposition de contrat du Paris SG serait meilleure que celle des Cityzens en plus de la compensation financière pour le FC Barcelone. Le club anglais ne pourrait pas payer une telle somme à cause du Fair-play financier.

Si le numéro 10 de “La Celeste” serait davantage attiré par le fait de rejoindre Pep Guardiola à Manchester City, la perspective de former un trio d’attaque avec Kylian Mbappé et Neymar le séduirait aussi, toujours selon le média argentin.

Du côté Barcelonais ça s’agite aussi. Onda Cero mais aussi TV3 annoncent que Josep Bartomeu, l’actuel président des Blaugranas, remettrait sa démission si Messi annonce publiquement qu’il restera dans le club catalan. Un sacré feuilleton qui n’est pas prêt de se terminer… Vous avez aimé Neymar 2017 ? Vous allez adorer Messi 2020…