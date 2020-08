Le PSG annonce les prolongations des jeunes Oufella et Fressange

Maintenant que le Paris Saint-Germain a conclu sa saison 2019-2020, le board parisien va pouvoir s’atteler à mettre en place le futur effectif du club en vue de l’exercice 2020-2021. Le mercato sera, pour cela, ouvert jusqu’au 5 octobre prochain. Et forcément, outre les futures recrues, il faut également se pencher sur les jeunes pousses du centre de formation : savoir qui prêter, qui vendre qui prolonger… Dans cette optique, le PSG vient d’annoncer, via son site officiel et son compte Twitter, la prolongation de deux jeunes éléments : les deux milieux de terrain âgés de 19 ans, Alexandre Fressange et Massimissa Oufella. Les deux titis rouge et bleu sont donc désormais liés à leur club formateur jusqu’en juin 2022.