Le PSG dans la course pour Zaha avec Dortmund et Monaco (Sky Sports)

Malgré l’actualité brûlante avec sa demi-finale de Ligue des Champions contre Leipzig demain soir, le PSG est toujours dans les histoires du mercato du monde entier. Ce lundi après-midi, c’est Sky Sports qui explique que le PSG est en course pour s’offrir Wilfried Zaha cet été. Le club de la capitale est en concurrence avec le Borussia Dortmund et Monaco pour l’ailier de Crystal Palace selon les informations du média britannique. Ce dernier fait également savoir que l’international ivoirien ne veut pas rester à Londres et que son club pourrait accepter de le laisser filer si la somme proposée est adéquate à ses exigences. Sky Sports fait savoir qu’Arsenal et Tottenham étaient intéressés l’hiver dernier mais que les 80 millions d’euros demandés par les dirigeants des Eagles avaient refroidi leurs ardeurs. Pas sûr que six mois après, les exigences financières de Crystal Palace aient changé. Wilfried Zaha qui n’est pas une piste nouvelle pour le PSG, l’ancien mancunien ayant déjà été associé au PSG il y a un an.