Le PSG en 4-4-2 losange contre l’Atalanta ? “Un pari loin d’être bête”, estime Maturana

Le jour J est enfin là : ce mercredi soir, le PSG fera face à l’Atalanta dans un choc qui ouvrira le Final 8 de la Ligue des Champions. Une rencontre que devrait aborder Thomas Tuchel et ses joueurs en 4-1-2-1-2 (losange), avec un Neymar, bien plus libre, dans un rôle de meneur de jeu. Une solution tactique qui plaît plutôt à Pierre Maturana qui y voit un pari loin d’être dénué de sens.

“Ces changements sont surtout liés aux absences. Si Tuchel a ses quatre fantastiques et Marco Verratti, à mon avis il y a aucun changement, il met l’équipe type. Le fait de perdre Verratti t’oblige à avoir plus de créativité au milieu de terrain, tu ramènes certainement Neymar à cette position pour ça. Forcément, quand tu pars avec un milieu Gueye – Marquinhos – Herrera, ce n’est pas eux qui vont te créer ce que sait créer un Verratti. Il faut aussi s’adapter à ce qu’il y a en face : l’Atalanta est une équipe qui défend en individuel, assez haut etc. Peut-être qu’en mettant Neymar à cette position, entre les lignes, cela va aussi déstabiliser la défense adverse. C’est un pari à prendre, qui n’est pas bête. Cela permet, en tout cas, à Tuchel de densifier son milieu”, a exposé Maturana sur le plateau de La Chaîne L’Equipe.