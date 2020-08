Le PSG impose des restrictions à Sochaux pour éviter les blessures

Mercredi à 19 heures (beIN Sports 1), c’est véritablement un match de préparation qui attend le PSG au Parc des Princes (à huis clos) face à Sochaux (L2). Une semaine avant le rendez-vous européen contre l’Atalanta Bergame, Thomas Tuchel entend donner du rythme à ses joueurs, pas beaucoup plus. Et surtout pas d’impact.

“Des règles vont être posées sur ce match”, explique la recrue sochalienne Florentin Pogba à L’Est Républicain. “Le PSG a un duel en Ligue des champions à préparer, ce sera un match un peu particulier. Jouer avec de la retenue ? C’est plus l’arbitre ou les règles qui nous pousseront à ne pas faire certaines choses, car une fois que tu es dans le match, tu ne calcules pas trop. On aura des restrictions et je le comprends. Il faudra s’adapter au plus vite.” Cette semaine, Sochaux est en stage à Gérardmer, dans les Vosges. Le déplacement à Paris faisant office d’escapade.