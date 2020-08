Le PSG jouera la finale de C1 avec le maillot domicile rouge et bleu

J-2 avant la rencontre tant attendue par les joueurs et supporters parisiens. Dimanche soir à 21 heures (RMC Sport 1 et TF1), le PSG affrontera le Bayern Munich pour la première finale de Ligue des champions de son histoire. Et pour cette rencontre à l’Estádio do Sport Lisboa e Benfica de Lisbonne, le PSG est considéré comme l’équipe receveuse, “d’après ce qui a été annoncé par l’UEFA”, précise RMC Sport sur son site internet. Ainsi, les Parisiens arboreront le maillot domicile rouge et bleu de la saison 2019-2020, soit la même tunique que lors de la demi-finale face au RB Leipzig (3-0). De son côté, le Bayern évoluera avec son traditionnel maillot rouge. Concernant les gardiens parisiens, Keylor Navas ou Sergio Rico, porteront un maillot vert, précise le média sportif. Enfin, l’arbitre de la rencontre – Daniele Orsato – sera vêtu en jaune.