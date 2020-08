Le PSG met en vente un tee-shirt pour fêter la qualification en finale de la C1

Le Paris Saint-Germain et ses supporters vivent un moment unique. Le club de la capitale s’est qualifiée pour la première finale de Ligue des Champions de son histoire grâce à une victoire face au RB Leipzig (3-0). Les Rouge & Bleu joueront donc face à l’Olympique Lyonnais ou le Bayern Munich ce dimanche, à Lisbonne, pour essayer de soulever la Coupe aux grandes oreilles.

Pour célébrer cet événement, le PSG a décidé de commercialiser un tee-shirt sur son site internet, avec les inscriptions “We Are Paris”, et “Final Lisboa 2020” en dessous. Ce produit est déjà un carton puisque les tailles en XS, S, M, XL et XXL sont déjà en rupture de stock !

Il va donc falloir être vif pour s’en procurer un !