Le PSG n’aurait pas les moyens pour s’offrir Messi (LP)

C’est la bombe de ces dernières heures. Lionel Messi aurait annoncé à ses dirigeants son souhait de quitter le FC Barcelone après 20 ans dans le club blaugrana. Sans attendre, la presse du monde entier a lancé les rumeurs sur la possible future destination de La Pulga (33 ans). Et parmi celle-ci, le PSG. Mais selon les informations du Parisien, le PSG n’aurait pas les moyens pour s’offrir l’international argentin “même s’il quittait le Barça libre” assure le quotidien francilien. Comme annoncé un peu partout, la piste Manchester City, où il pourrait retrouver Pep Guardiola, est la plus avancée. “Pour financer une opération Messi sans déchirer le fair-play financier, Paris devrait donc trouver de nouvelles recettes“, explique Le Parisien. Et dans cette optique, la vente de l’une voire ses deux stars – Mbappé et Neymar – serait la solution. Mais le quotidien francilien conclut en expliquant que selon ses informations, Neymar et Kylian Mbappé “ont bien prévu de passer la prochaine saison à Paris.“