Le PSG officialise le départ de Thiago Silva

C’est une immense page qui se tourne dans l’histoire du Paris Saint-Germain. Le PSG vient d’officialiser le départ de son capitaine emblématique, Thiago Silva. L’international Auriverde avait déjà fait ses adieux au club parisien ce mercredi.

Sur les réseaux sociaux mais aussi sur son site internet, les Rouge & Bleu ont tenu à rendre hommage au Brésilien, qui va très certainement rejoindre Chelsea, après huit années de bons et loyaux services.

Le président Nasser Al Khelaïfi a tenu à rendre hommage à celui qui a joué 315 matches, dont 293 avec le brassard de capitaine, avec la tunique du PSG.

“Thiago, merci pour ces huit années mémorables, pleines de souvenirs impérissables et pour ton implication, ta dévotion et ton aura. Tu seras pour toujours un des plus grands joueurs de l’histoire, et ton statut de légende ici au Paris Saint-Germain perdurera éternellement. Je te souhaite le meilleur à toi et à ta famille pour tes défis futurs, tu feras toujours partie de la famille et de l’histoire du club, un grand merci Capitaine !”

Désormais orphelin de l’un de ses meilleurs joueurs, le club de la capitale va devoir trouver un successeur à Thiago Silva… En tout cas recruter. Pas une mince affaire.