Le PSG officialise un partenariat pluriannuel mondial avec la marque chinoise Hisense

Quarante-huit heures avant le quart de finale d’UEFA Champions League face à l’Atalanta Bergame, le PSG officialise un partenariat mondial pluriannuel avec la marque chinoise d’électronique grand public et d’électroménager, Hisense. Une entreprise qui sponsorise déjà l’Euro20ne de football. Evidemment, les termes du contrat ne sont pas rendus publics.

“Nous nous réjouissons de nous associer au PSG, qui fait partie des meilleurs clubs de sport au monde par ses performances et la rapidité de sa progression. Il est depuis toujours à la pointe dans le sport, l’innovation et dans tout ce qu’il fait. Une position qui s’accorde parfaitement avec la mission de Hisense, qui est de ‘poursuivre sa quête d’innovation scientifique et technologique, et d’apporter du bonheur à des millions de familles’. Nous sommes convaincus que ce partenariat nous permettra d’offrir au Paris Saint-Germain et à ses fans dans le monde entier, la meilleure expérience de visionnage qui soit“, commente le président de Hisense International, Alex Zhu, dans le communiqué de presse officiel.