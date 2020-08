Le PSG pourrait récupérer 18M€ d’une revente d’Odsonne Edouard

A 22 ans, le titi Odsonne Edouard a fait ses preuves en Ecosse. Des clubs de Premier League ont apprécié les performances de l’attaquant formé au PSG. Ainsi, Everton , Leicester City et Aston Villa se sont renseignés auprès du Celtic où il est sous contrat jusqu’en 2022, selon le Daily Mail. Mais aussi Crystal Palace et Newcastle United, même si ces pistes semblent moins crédibles. En conséquence, les représentants d’Odsonne Edouard “doivent s’entretenir sur son avenir avec le Celtic prêt à offrir un nouveau contrat pour le convaincre de rester une saison de plus alors qu’ils tentent de remporter un 10e titre de champion consécutif.” En cas de vente, le Celtic veut au moins 40 millions de livres sterling (45M€) pour Odsonne Edouard, car il doit reverser 40% de la vente à son ancien club, le PSG. 40% de 45M€, c’est 18M€. Une belle entrée d’argent qui ferait très plaisir à Paris.