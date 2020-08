Le PSG préparerait une offre pour Lionel Messi

C‘est la bombe qui a éclaté sur le monde du football hier soir. Après 20 ans passés au FC Barcelone, Lionel Messi aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il souhaitait quitter les Blaugrana cet été. Il n’en n’a pas fallu plus pour que la presse du monde entier s’empare de ce sujet et se projette sur le futur de la Pulga. Sans surprise, le PSG et Manchester City ont été cités comme destinations potentielles pour l’international argentin. Ce mercredi après-midi, deux journalistes argentins et italiens – Veronica Brunati et Tancredi Palmeri – ont expliqué, via leurs comptes twitter que le PSG serait en train de préparer une offre pour Lionel Messi. Palmeri expliquant même que le PSG aurait fait savoir à l’entourage de Messi qu’il allait lui proposer une offre dans les prochains jours. Une chose est sûre, on est qu’au début de ce feuilleton qui va s’étaler dans le temps avec des rumeurs plus ou moins farfelues. Affaire à suivre…