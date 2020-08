Décès de Jean-Louis Leonetti : le PSG présente ses condoléances

Hier, l’ancien Parisien – Jean-Louis Leonetti – nous a quittés à l’âge de 82 ans, comme l’a annoncé le PSG dans un communiqué. L’ancien milieu de terrain avait notamment évolué au sein du club de la capitale de 1971 à 1972 puis de 1973 à 1975 avec un passage au Paris FC entre-temps. “Jean-Louis Leonetti était le seul joueur professionnel ayant porté les couleurs du Paris Saint-Germain de 1971 à 1972 avant de revenir au club après la scission en 1973, répondant favorablement à la demande de Justo Fontaine”, précise le PSG sur son site internet.

Par le passée, Jean-Louis Leonetti avait évolué à l’OM, Nice, au Havre, à Rouen, Bordeaux, Aix et Angoulême. En 1974, “il devient entraîneur de l’équipe réserve et assiste à l’éclosion de la première génération dorée des Rouge et Beu avec Jean-Marc Pilorget, Thierry Morin, François Brisson et Lionel Justier.” En septembre 1981, le PSG avait organisé son jubilé au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain et Canal Supporters présentent ses condoléances à sa famille et à ses proches.