Le PSG s’est renseigné pour Vinicius (Marca)

Deux cadors au tapis. En huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, l’Olympique Lyonnais a éliminé la Juventus (1-0, 2-1) mais surtout le Real Madrid s’est fait sortir par Manchester City (1-2, 2-1). Cette défaite prématurée, dans une compétition que le Real de Zidane a dominé ces dernières années, pourrait laisser des traces chez les Merengues. Selon Marca, Vinicius Jr (20 ans) aurait mal vécu de vivre ce revers depuis le banc de touche. Le Brésilien serait “fâché” contre son entraîneur de ne pas l’avoir fait entrer en jeu. Au point d’envisager un départ ? Vinicius n’en est pas encore là, précise le journal madrilène.

Mais la saison aura été longue et parfois compliquée pour l’international auriverde (1 sélection). Pour le moment, le joueur veut s’imposer à Madrid. Mais le PSG rôde. Le quotidien indique que le club de la capitale interroge, régulièrement, ses homologues madrilènes sur la situation de Vinicius, qui interpelle Leonardo notamment. Le directeur sportif parisien : “serait ravi de l’avoir même en prêt“, précise encore Marca. Des clubs de Premier League se sont également renseignés mais la réponse a toujours été négative dans ce dossier. Peu probable que le PSG passe à l’action pour Vinicius mais en période de mercato, et dans le contexte actuel, les Rouge et Bleu gardent un oeil sur une opportunité à saisir…