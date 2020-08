Le PSG sur les rangs pour Messi (Sport)

C’est la bombe de ce mardi soir ! Après la grosse claque reçue contre le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions (8-2), rien ne va plus au FC Barcelone. Et c’est un véritable coup de tonnerre qui secoue la Catalogne ces dernières heures. En effet, Lionel Messi a demandé à quitter le club dès cet été !

Il n’en fallait pas plus pour la presse locale s’empare de la nouvelle et forcément y associer le… Paris Saint-Germain. Selon Sport, le PSG et Manchester United seraient sur les rangs pour accueillir le sextuple Ballon d’Or. Les deux clubs seraient même en mesure “de faire des offres très concrètes” pour réaliser l’opération. Mais cela impliquerait “d’énormes dépenses pour tous les clubs concernés.” Et c’est la somme de 100 millions d’euros qui est évoquée pour transférer Lionel Messi.

Le journal catalan met dans la balance la relation avec Neymar qu’il retrouverait au PSG. Bien que le Barça a déclaré Messi intransférable, si le numéro 10 blaugrana va au clash il pourrait bien avoir gain de cause, peu importe le club qu’il choisira. Le club de la capitale française serait “à l’affût, considérant l’opération comme une opportunité historique.” L’affaire Messi risque de faire couler beaucoup d’encre dans les prochains jours.