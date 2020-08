Le soutien de Jean-Michel Aulas

Le Paris Saint-Germain se présentera, ce dimanche soir (21h, TF1 et RMC Sport 1) face au FC Bayern Munich sur la pelouse du Stade de la Luz. Une finale de Ligue des Champions, le graal que poursuivent les décideurs qataris et les supporters franciliens depuis le rachat du club en 2011. Et à quelques heures de ce match capital, Jean-Michel Aulas, pas le meilleur ami des Parisiens, a tenu à apporter son soutien au PSG et à Nasser Al-Khelaïfi via son compte Twitter.

“Au nom de tous les passionnés de football français je souhaite de tout cœur une belle victoire du PSG ce soir en Champions League : le foot français sera vengé de la victoire du Bayern sur l’OL en 1/2 finale et Nasser le mérite tellement.”