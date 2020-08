Le stage à Faro doit permettre aux joueurs de créer une atmosphère favorable avant le Final 8 (LP)

Depuis hier, le PSG est au Portugal et plus particulièrement à Faro pour un stage de trois jours avant de se rendre à Lisbonne, lieu du Final 8 de la Ligue des Champions. Un stage souhaité par Thomas Tuchel afin de permettre aux joueurs “de créer une atmosphère favorable” avant ce Final 8 indique Le Parisien. En ce qui concerne le voyage au Portugal, tout le monde se voit rester au moins jusqu’au 18 août, jour de la possible demi-finale des Parisiens contre le RB Leipzig ou l’Atlético de Madrid “voire jusqu’au 23, jour de possible gloire européenne“. L’ambiance portugaise sera a peu comme lors d’une Coupe du Monde ou d’un Euro, quand toute l’équipe et le staff restent au même endroit pendant plusieurs semaines. “L’autre point positif d’un tel stage, même de trois jours seulement, est de ne pas penser qu’au football“, conclut le quotidien francilien.