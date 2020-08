Leandro Paredes potentiel objectif de la Juventus selon Sky

Avec la fin de la Champions League, le PSG va sauter à pieds joints dans le mercato, et cela jusqu’au 5 octobre. En effet, il faut à minima compenser les départs d’Edinson Cavani, Thomas Meunier, Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi, Thiago Silva, Sergio Rico, et à ce jour d’Eric Maxim Choupo-Moting. Cela fait beaucoup pour le club. Et selon la stratégie adoptée par le PSG avec Thomas Tuchel, cela pourrait faire encore plus, commente Sky Sport en Italie. Car Leandro Paredes (26 ans) pourrait devenir accessible pour la Juventus. Le champion italien suit depuis longtemps le milieu de terrain international argentin acheté 40M€ en 2019 par le PSG. Leandro Paredes est sous contrat jusqu’en 2023.