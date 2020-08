Leipzig / PSG : Les compositions officielles

L’enjeu est simple pour le PSG ce soir : une place en finale de la Ligue des champions ! C’est le défi qui attend le club de la capitale face au RB Leizpig. Et pour cette rencontre, Thomas Tuchel a décidé de maintenir son système en 4-3-3 avec Ander Herrera et Leandro Paredes titulaires au milieu de terrain. C’est donc Mauro Icardi qui fait les frais de ce choix tactique. À noter, les retours dans le onze de départ du PSG de Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Marco Verratti, Layvin Kurzawa et Gana Gueye sont sur la feuille de match. De son côté, le RB Leipzig et son entraîneur Julian Nagelsmann ont choisi de miser sur la continuité avec quasiment la même composition victorieuse de l’Atlético de Madrid au tour précédent. Mukiele plus rapide que Halstenberg a été préféré en défense.

Feuille de match du RB Leipzig / PSG

Demi-finale de l’UEFA Champions League | Estádio do Sport Lisboa e Benfica à Lisbonne le mardi 18 août 2020 à 21 heures | Diffuseur : RMC Sport 1 | Arbitre : Björn Kuipers (NED) – Arbitres assistants : Sander van Roekel et Erwin Zeinstra (NED) – VAR : Pol van Boekel (NED) et Dennis Higler (NED).

RB Leipzig : Gulácsi – Klostermann, Upamecano, Mukiele – Laimer, Kampl, Sabitzer, Angeliño – Olmo, Poulsen (c), Nkunku

: Gulácsi – Klostermann, Upamecano, Mukiele – Laimer, Kampl, Sabitzer, Angeliño – Olmo, Poulsen (c), Nkunku Remplaçants parmi : Mvogo, Tschauner, Orban, Haidara, Forsberg, Adams, Lookman, Wosz, Krauss, Schick, Novoa Ramos, Borkwoski, Halstenberg

parmi : Mvogo, Tschauner, Orban, Haidara, Forsberg, Adams, Lookman, Wosz, Krauss, Schick, Novoa Ramos, Borkwoski, Halstenberg Entraîneur : Nagelsmann