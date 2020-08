Leipzig / PSG : Quel onze et quelle animation choisira Tuchel ?

Le jour est très spécial. Le PSG vit ce mercredi sa seconde demi-finale de Champions League. Nous attendions cela depuis 1995 et une élimination face à l’AC Milan (0-1 et 0-2). Vingt-cinq années d’attente qui pourraient basculer sur une première : un ticket pour la finale de la reine des compétitions de clubs. Pour cela, il faudra un alignement des planètes. Et des étoiles de l’équipe du PSG.

Cela commence donc par les choix de Thomas Tuchel en termes de onze et d’animation. Une sorte de 4-4-2 ou 4-2-3-1 est pressentie. Avec le retour des “Quatre fantastiques” au coup d’envoi. Les quatre hommes sont cette fois disponibles et l’entraîneur allemand entendrait miser sur ce losange offensif quitte à couper le bloc en deux : une base défensive et des puncheurs talentueux pour faire des différences. C’est en tout cas le scénario qu’on subodore si le tandem Marquinhos-Paredes est bien aligné devant la défense (inchangée) afin de rendre hermétique l’axe. Dans la cage, Sergio Rico devra faire oublier le temps d’un match (au moins) Keylor Navas. Et ce ne sera pas aisé tant le Costaricien s’est montré phénoménal dans les matches qui comptent. A cette heure, on ne sait si Marco Verratti et Layvin Kurzawa, de retour depuis peu à l’entraînement, seront sur le banc.

Les compositions dans Le Parisien et L’Equipe

Feuille de match du RB Leipzig / PSG

Demi-finale de l’UEFA Champions League | Estádio do Sport Lisboa e Benfica à Lisbonne le mardi 18 août 2020 à 21 heures | Diffuseur : RMC Sport 1 | Arbitre : Björn Kuipers (NED) – Arbitres assistants : Sander van Roekel et Erwin Zeinstra (NED) – VAR : Pol van Boekel (NED) et Dennis Higler (NED).

RB Leipzig : Gulácsi – Klostermann, Upamecano, Halstenberg – Laimer, Kampl, Sabitzer, Angeliño – Olmo, Poulsen, Nkunku

: Gulácsi – Klostermann, Upamecano, Halstenberg – Laimer, Kampl, Sabitzer, Angeliño – Olmo, Poulsen, Nkunku Remplaçants parmi : Mvogo, Schreiber, Tschauner, Mukiele, Talabidi, Haidara, Forsberg, Adams, Lookman, Wosz, Krauss, Schick, Hartman, Novoa Ramos, Borkwoski

parmi : Mvogo, Schreiber, Tschauner, Mukiele, Talabidi, Haidara, Forsberg, Adams, Lookman, Wosz, Krauss, Schick, Hartman, Novoa Ramos, Borkwoski Entraîneur : Nagelsmann

: Nagelsmann Absent(s) : Konaté (hanche)