Lens est dans l’attente d’une décision de la Préfecture pour hausse de sa capacité d’accueil face au PSG

Après de nombreuses polémiques suite au report du match entre le RC Lens et le PSG, cette rencontre de la 2ème journée de Ligue 1 a été programmée au 10 septembre prochain, en accord avec toutes les parties. Et pour cette affiche de gala, le RC Lens souhaiterait accueillir plus que les 5.000 spectateurs autorisés par le gouvernement.

Ainsi, le RCL a demandé à la préfecture du Pas-de-Calais une dérogation afin de hausser la capacité d’accueil de son stade Boellart-Delelis. “A ce jour, plusieurs scénarios sont toujours à l’étude par les équipes préfectorales, la direction du club sera reçue le 4 septembre à ce sujet, a expliqué le club artésien dans un communiqué. Soucieux de proposer un spectacle à ses supporters, le RC Lens s’est efforcé de définir un mode opératoire se rapprochant de la moins pire des solutions en donnant la priorité à ses tribunes les plus fidèles. Ainsi, un roulement sera mis en place selon un ordre établi en fonction du taux de réabonnement de chaque tribune. Le RC Lens communiquera en détail le mode d’attribution des places lorsqu’une réponse à sa demande de dérogation lui aura été adressée.” Réponse dans quelques jours donc.