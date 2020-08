Lens / PSG, Deschamps et la “décision gênante” de la LFP

Après la Ligue des champions, et la reprise de la Ligue 1, ce sera au tour de l’équipe de France de faire sa rentrée. Et pour les deux matches de la Ligue des Nations Suède-France (samedi 5 septembre, 20h45 à Solna, en direct sur M6) et France-Croatie (mardi 8 septembre, 20h45 au Stade de France, en direct sur TF1), Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 23 où figure deux Parisiens, Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe. Le sélectionneur des Bleus était en conférence de presse pour expliquer ses choix.

Le sélectionneur tricolore s’est notamment exprimé sur le cas de Kylian Mbappé, évoquant sa prestation en finale de la Ligue des Champions ou sa future utilisation qui s’annonce pour le moins complexe à cause du calendrier. DD a profité de l’occasion pour pousser un coup de gueule contre la LFP et la programmation du match RC Lens / PSG.

“Mbappé ? Il est dépendant d’un collectif, d’une utilisation. IL a aussi eu ce problème à la cheville… À partir du moment où il n’y a pas le résultat et que Neymar et Mbappé, qui sont les joueurs qui doivent faire la différence, forcément ils est plus critiqué. Kylian ce n’est pas non plus un robot. Beaucoup de choses entrent en ligne de compte : la coupure et la reprise avec la finale, plus sa condition athlétique liée à sa blessure. tout cela joue aussi. Un Mbappé titulaire ou préservé ? Évidemment que d’enchaîner deux matches de haut niveau en trois jours, cela va être compliqué. La décision de mettre ce match RC Lens / PSG ce jeudi, est pour le moins gênant. Sans vouloir critiquer la demande du PSG. Je critique surtout la décision de la LFP. Je me mets à la place de Tuchel, il ne doit pas vouloir que Kimpembe et Mbappé jouent contre la Croatie. C’est surprenant, gênant, embêtant… Je ne vais pas dire un quatrième mot (rire). Je ne suis contre aucun club, mais je dois prendre une décision. Il y a clairement un problème de calendrier.”