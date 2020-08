Léo Dubois “pas du tout bouleversé” par la rumeur l’envoyant au PSG

L’Olympique Lyonnais s’approche de son rendez-vous crucial face à la Juventus à Turin. Demain, les Gones tenteront de faire fructifier leur 1-0 obtenu à l’aller… le 27 février. Cela afin d’atteindre le Final 8 d’UEFA Champions League. Le latéral droit Léo Dubois sera un des argument lyonnais. Un nom entendu ici ou là pour prendre la succession de Thomas Meunier au PSG. Avec un avantage administratif : être français et formé en France. Ce qui compte à l’heure de la composition des listes UEFA. Interrogé par Le Progrès sur la rumeur PSG, l’international français de 25 ans sous contrat jusqu’en 2024 avec l’OL s’est dit serein. “Ça ne m’a pas du tout bouleversé. Mon seul objectif était de bien me préparer”, déclare le latéral droit. “Rester longtemps à Lyon ? Tout se passe bien, j’aime bien la ville. On verra, je ne sais pas comment répondre à cette question, mais je me sens bien ici.”