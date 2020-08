Leonardo a changé de stratégie de communication entre ses deux passages parisiens

Durant l’été 2019, Leonardo a retrouvé son poste de directeur sportif au sein du PSG après son premier passage (2011-2013). L’Equipe note que le dirigeant brésilien a changé de stratégie de communication entre son premier et actuel passage. “Omniprésent dans les médias lors de son premier passage, il choisit désormais son timing pour s’exprimer publiquement.” Le quotidien sportif rappelle que Leonardo, depuis son retour à Paris l’été dernier, il n’a pris la parole qu’à trois reprises. Et à chaque fois “il délivre un message positif, évitant scrupuleusement toute polémique.” L’Equipe reprend en large ses trois sorties médiatiques en y expliquant le contexte, la substance et les conséquences.

Dans le Parisien, il est aussi question de cette discussion – en off – entre Leonardo et les journalistes à l’issue de la victoire contre Sochaux. Le quotidien francilien assure que le dirigeant parisien “s’est voulu combatif et optimiste” en tentant d’éloigner “la fameuse négativité” qui entoure le PSG. Le Parisien indique également que Leonardo n’a pas hésité à lancé des piques aux instances qui gèrent le football français (FFF, LFP). Leonardo défend ainsi les intérêts de son club même si à la LFP ou à la FFF, on pense que “le PSG se plaint beaucoup et trop souvent.” Le Parisien conclut en expliquant que Leonardo a également noté les points positifs, comme la bonne humeur dans le vestiaire.