Leonardo penserait que pour les Parisiennes “c’est la bonne année pour aller chercher Lyon”

En cette veille de demi-finale de Coupe de France des féminines à Libourne contre Bordeaux, Olivier Echouafni et une joueuse du PSG interviendront en conférence de presse à 16 heures. Il y sera question de la rencontre de demain (à 20h30, Eurosport 2) face aux Girondines qui pourrait conduire à une finale face à Lyon (qui joue dimanche à 15 heures à Guingamp) en attendant d’autres oppositions contre les championnes d’Europe en titre. Et peut-être dès le Final 8 de Ligue des champions au Pays basque espagnol cet été.

Faire tomber l’ogre lyonnais est une ambition de la section féminine du PSG contrariée cette saison par la crise sanitaire alors que l’OL était à portée en D1. D’ailleurs, Leonardo sentirait le vent tourner. Plus concentré sur la section féminine depuis le départ de Bruno Cheyrou à Lyon, le directeur sportif (assisté par Angelo Castelazzi et Grégory Durand) a assisté à quatre entraînements des Parisiennes depuis la reprise. “On va aller chercher Lyon, c’est la bonne année. On va mettre les moyens pour la section féminine, qui est très importante pour le club”, voilà le message que Leonardo a fait passer à la reprise aux joueuses selon leparisien.fr. Et il semble avoir eu un impact puisque qu’au centre d’entraînement “la pression est montée d’un cran cette semaine.”