L’équipe U19 débute sa saison par un nul (1-1)

L’équipe U19 du PSG débutait sa saison 2020-2021 ce dimanche après-midi en se déplaçant sur la pelouse de Drancy. Mené au score après une erreur et une perte de balle de Mbuyi-Muamba, le PSG a su réagir et revenir au score grâce à un but du néo-pro, Edouard Michut (1-1, 63e). Un résultat à confirmer la semaine prochaine avec la réception d’une très bonne équipe, l’Amiens SC qui avait terminé deuxième la saison dernière, un point devant le…PSG.