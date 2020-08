Les agendas des joueurs du PSG

Après une campagne européenne historique et une finale de Ligue des champions face au FC Bayern (1-0), le PSG s’est offert un break. Pour à priori l’essentiel de l’effectif du PSG (Navas, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Bernat, Bakker, Herrera, Sarabia, Paredes, Gueye, Verratti, Neymar, Di Maria, Icardi) la reprise de l’entraînement se fera le jeudi 3 septembre. Soit une semaine avant la série de quatre matches de Ligue 1 qui débutera le 10 à Lens. Il faudra alors enchaîner avec les réceptions de Marseille (dimanche 13 à 21 heures), du FC Metz (mercredi 16 à 21 heures) et un déplacement à Nice (dimanche 20 à 13 heures). Il faut dire que la trêve internationale concernera surtout les joueurs français (voir ci-dessous). Les Allemands (Draxler et Kehrer) seront eux disponibles assez rapidement (dès le 7). Pour le reste, Thomas Tuchel aura ses cadres à disposition en attendant des renforts. En revanche quid d’Alphonse Areola, Jesé et Eric Maxim Choupo-Moting (qui ne figure plus sur la liste des joueurs sur le site) ? Affaires à suivre.

Les joueurs du PSG en sélection