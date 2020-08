Les chances de voir Boateng sur le terrain sont jugées bonnes

Jouera, jouera pas la finale de la Champions League face au PSG ? A priori, le “oui” est plus de mise concernant le défenseur central de 31 ans, Jérôme Boateng. Selon Bild, l’axial victime mercredi de douleurs musculaires s’est bien régénéré jeudi au sein de l’hôtel de l’équipe bavaroise. A deux jours de la finale de l’UEFA Champions League, les chances de le voir sur le terrain sont jugées bonnes. Et si ses muscles devaient encore faire souffrir Jérôme Boateng, alors Hansi Flick pourra miser sur Niklas Süle voire Lucas Hernandez. Car on l’a bien compris, les présences de Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria dans les rangs du PSG inquiètent un peu les champions d’Allemagne. “Ils ont besoin de Jérôme Boateng. C’est un point crucial pour moi dimanche. La défense doit être en place”, a ainsi commenté Stefan Effenberg dans une interview à Münchner Merkur et à tz.