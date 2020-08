Les chiffres avant PSG / Sochaux

Le Paris Saint-Germain se trouve à une semaine de son quart de finale de Ligue des Champions face à l’Atalanta. Ce mercredi, les hommes de Thomas Tuchel disputeront donc un dernier match amical, sans la majorité de leurs cadres. Et avant le coup d’envoi de cette partie, le club de la capitale a partagé quelques chiffres liés aux différentes confrontations entre ces deux équipes.

Ainsi, avant le coup d’envoi de ce match amical au Parc des Princes, coup d’envoi à 19h00 sur beIN SPORTS, le PSG et le FC Sochaux se sont rencontrés à 68 reprises pour un bilan assez nettement en faveurs du club parisien : 45 succès, 13 nuls et 20 revers. Les Sochaliens ne se sont plus imposés sur la pelouse du Parc des Princes depuis le 2 décembre 1990. La dernière fois que ces deux écuries se sont affrontées c’était le 6 février 2018 en 8e de finale de Coupe de France : le PSG s’était imposé sur le large score de 4-1.