Les chiffres de la victoire parisienne contre Sochaux

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé sur le score étriqué de 1-0 face au FC Sochaux dans le cadre d’un amical placé à une semaine de la confrontation en Ligue des Champions face à l’Atalanta. Une Partie qui a surtout permis aux habituels remplaçants de jouer et à certains jeunes de se montrer.

Par le biais de son site officiel, le club parisien nous a partagé quelques chiffres liés à cette victoire. Ainsi, depuis la reprise post coronavirus, le PSG n’a encaissé aucun but en l’espace de six parties (quatre amicaux et deux finales de coupe). Xavi Simons, Kenny Nagera, El Chadaille Bitshiabu, Edouard Michut et Abdoulaye Kamara ont pris part à leur tout premier match sous la tunique francilienne à l’occasion de cette rencontre amicale. De plus, en fin de match, ils n’étaient pas moins de huit titis parisiens à être sur la pelouse face à Sochaux.