Les chiffres de la victoire parisienne face à l’OL

Tout un symbole : le Paris Saint-Germain était le premier club hexagonal à remporter la Coupe de la Ligue en 1995, il est désormais le dernier en 2020. Au terme d’une partie pour le moins compliquée, le club parisien a ainsi décroché sa 9e CDL face à l’Olympique Lyonnais (0-0, 6 TAB à 5). Et au lendemain de cette finale, le PSG a, via son site officiel, partagé quelques chiffres liés à ce succès.

En 25 ans d’existence, le PSG aura donc remporté ce trophée de la Coupe de la Ligue à neuf reprises. C’est six de plus que l’OM et Strasbourg, ses plus proches poursuivants. Durant cette compétition, Paris et Lyon se sont affrontés à huit reprises, dont deux fois en finale. Ce qui fait de cette confrontation la plus disputée au sein de cette coupe nationale. C’était également le 100e match entre ces deux équipes, avec un bilan à l’avantage des Rouge et Bleu : 42 victoire, 28 nuls et 39 revers. Enfin, grâce à ce succès, le club de la capitale boucle une saison pleine sur le plan national en ayant raflé tous les trophées possibles (Championnat, Coupe de France, Trophée des Champions et Coupe de la Ligue). C’est la quatrième fois de son Histoire que c’est le cas : 2015, 2016, 2018 et maintenant 2020.