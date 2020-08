Les chiffres impressionnants de Neymar face à l’Atalanta Bergame

Pour accéder aux demi-finales de Ligue des champions, le PSG a pu compter sur un très grand Neymar. Face à l’Atalanta Bergame en quarts de finale, le numéro 10 des Rouge et Bleu a rayonné dans le jeu parisien malgré quelques occasions manquées. Le joueur de 28 ans a notamment été à l’origine des deux buts parisiens. Une performance XXL démontrée par les statistiques de l’international brésilien face à la Dea.

Outre ses 16 dribbles réussis, Neymar a provoqué 9 fautes, soit le plus haut total lors de ses 58 matchs en Champions League, comme le rapporte ligue1.fr. Présent sur tout le terrain, Neymar est, sans surprise, le joueur ayant touché le plus de ballons (113), soit sa 3ème meilleure performance en C1. L’international brésilien a également remporté 25 duels sur 32. Enfin, Neymar a frappé au but à 7 reprises (2 frappes cadrées), soit son record en phase à élimination direct.